Власть 30 декабря 2022, 02:04 Депутаты изберут глав республик Донбасса — СМИ «Коммерсант»: глав ДНР и ЛНР будут избирать депутаты РИА «Новости»

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Депутаты Народного совета ЛНР 30 декабря соберутся на внеочередное пленарное заседание, чтобы рассмотреть проект новой конституции республики. Планируется решить вопрос с избранием глав регионов, сообщил источник «Коммерсанта».

По данным СМИ, власти ЛНР хотят принять главным документ до конца 2022 года. Но по некоторым положениям конституции продолжаются оживленные споры. К примеру, изначально разработчики документа хотели сохранить прямые выборы главы субъекта.

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Источники подтверждают, что в проекте конституции ЛНР, как и ДНР, запишут парламентскую модель избрания руководителя. То есть, глав республик будут избирать депутаты.

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Республики Донбасса, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума. Подавляющее большинство жителей региона захотели быть частью РФ.

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