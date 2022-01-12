Депутаты из Костромы предложили ускорить принятие закона о пожизненном для педофилов

Парламентарии Костромской облдумы подготовили обращение в Госдуму с просьбой быстрее принять закон о пожизненном лишении свободы для педофилов. С такой инициативой они выступили после после похищения и убийства пятилетней девочки в Костроме. Об этом сообщил сайт Kostroma Today со ссылкой на пресс-службу областной думы.

Уточняется, что депутаты направили соответствующее предложение председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. Костромские парламентарии считают, что медлить с принятием закона в отношении педофилов нельзя. Пожизненное наказание для таких преступников они посчитали необходимой и полностью оправданной мерой.

Информации о пропаже пятилетней девочки в Костроме впервые появилась 4 января, в последний раз ее видели в микрорайоне Черноречье. Следователи выяснили, что на улице ребенка схватили двое мужчин. Позже тело девочки нашли в общежитии. Известно, что ее изнасиловали, а потом зарезали. Подозреваемых задержали.

Нижняя палата парламента в декабре 2021 года в первом чтении приняла проект закона об ужесточении ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом писал «Интерфакс».

При этом депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил за смертную казнь для педофилов. По его словам, пожизненное заключение — слишком гуманное наказание для таких преступников.