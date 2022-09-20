Депутаты Госдумы рассмотрят введение в УК терминов «мобилизация» и «военное время» | 360°

Все новости

Криминал

20 сентября 2022, 12:56

СК опубликовал кадры допроса матери ребенка, которого нашли в мусорном баке в Москве

Подмосковье

20 сентября 2022, 12:54

Еще 14 строительных проектов одобрили в Подмосковье

Реклама

Власть

20 сентября 2022, 12:47

Путин впервые с начала СВО принял в Кремле иностранных послов

Спецоперация

20 сентября 2022, 12:46

Глава ДНР сообщил о продвижении союзных сил на артемовском направлении

Спецоперация

20 сентября 2022, 12:44

Общественный совет Херсонской области попросил немедленно провести референдум

Важное

20 сентября 2022, 12:44

Съезд жителей для обсуждения референдума в Запорожской области начался в Мелитополе

Власть

20 сентября 2022, 12:43

Депутаты Госдумы рассмотрят введение в УК терминов «мобилизация» и «военное время»

Подмосковье

20 сентября 2022, 12:34

Команда из ДНР сыграла на баскетбольном турнире в Химках

Здоровье

20 сентября 2022, 12:32

Врач Сайфулина рассказала, какие овощи и фрукты полезны для иммунитета

Власть

20 сентября 2022, 12:43

Депутаты Госдумы рассмотрят введение в УК терминов «мобилизация» и «военное время»

Госдума рассмотрит введение в УК терминов «мобилизация» и «военное положение»

Читать 360tv в

В Госдуму внесли пакет поправок к Уголовному кодексу. Парламентарии рассмотрят возможность введения терминов «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты.

Законопроект предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс, а также в статью 151 УПК России.

Реклама

В документе может появиться статья «Добровольная сдача в плен». За совершение этого преступления предлагают наказывать лишением свободы на срок от трех до 10 лет (если нет признаков государственной измены). Парламентарии также предложили дополнить УК статьей «Мародерство» (максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). При описании других поправок авторы инициативы использовали термины «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «вооруженный конфликт».

Реклама

Ранее депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За жизнь» Галина Хованская предложила ввести уголовное наказание за поджоги леса. По ее мнению, из-за таких действий страна несет колоссальные потери. Парламентарий подчеркнула, что следует оставить в силе и административные штрафы.

Законы

Госдума РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама