Депутаты Госдумы рассмотрят введение в УК терминов «мобилизация» и «военное время» | 360°

Власть 20 сентября 2022, 12:43 Поделиться Telegram

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Viber Депутаты Госдумы рассмотрят введение в УК терминов «мобилизация» и «военное время» Госдума рассмотрит введение в УК терминов «мобилизация» и «военное положение» Государственная дума РФ

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В Госдуму внесли пакет поправок к Уголовному кодексу. Парламентарии рассмотрят возможность введения терминов «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты.

Законопроект предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс, а также в статью 151 УПК России.

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В документе может появиться статья «Добровольная сдача в плен». За совершение этого преступления предлагают наказывать лишением свободы на срок от трех до 10 лет (если нет признаков государственной измены). Парламентарии также предложили дополнить УК статьей «Мародерство» (максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). При описании других поправок авторы инициативы использовали термины «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «вооруженный конфликт».

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Ранее депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За жизнь» Галина Хованская предложила ввести уголовное наказание за поджоги леса. По ее мнению, из-за таких действий страна несет колоссальные потери. Парламентарий подчеркнула, что следует оставить в силе и административные штрафы.

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