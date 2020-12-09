Депутаты Госдумы приняли закон о неприкосновенности экс-президентов

Госдума приняла закон о расширении гарантий неприкосновенности бывших президентов. Бывших глав государства нельзя будет привлечь к ответственности, допросить или обыскать не только за деяния, совершенные на посту, но и в любое другое время.

Как написало РИА «Новости», усложняется процедура лишения экс-президента неприкосновенности. Инициировать ее будет не Следственный комитет, а треть депутатов Госдумы. Кроме того, нужно заручиться согласием обеих палат парламента, Верховного и Конституционного судов.

«В соответствии с принятым законом, для лишения неприкосновенности экс-президента Госдума должна будет выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления», — уточнил ТАСС.

Совет Федерации должен принять решение о лишении неприкосновенности в течение трех месяцев после выдвижения обвинения. Если этого не произойдет, обвинения будут считать отклоненными.

Авторами инициативы являются депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Проект подготовили для исполнения принятых поправок к Конституции РФ. Изменения должны внести в статью 3 ФЗ «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

По действующим на данный момент порядкам бывшего президента можно лишить неприкосновенности, если в его отношении открыто уголовное дело. Речь идет о том случае, если его подозревают в совершении тяжкого преступления в момент исполнения им полномочий главы государства. Инициатором процедуры является Следственный комитет.