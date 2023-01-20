Власть 20 января 2023, 11:21 Депутаты Госдумы предложили запретить работу коллекторов в России

Читать 360tv в

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий полный запрет на работу коллекторов в России. Об этом сообщил RT.

Документ предлагает поправки в существующие законы. Депутаты считают, что запрет защитит тех, кто оказался в трудном положении. Более того, бывшие коллекторы станут свободной рабочей силой, которая сможет заняться производительным трудом.

Реклама

«Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности», — написали в пояснительной записке.

Реклама

Госдума РФ не в первый раз поднимает вопрос коллекторов. Летом был внесен законопроект, согласно которому их предложили привлекать к уголовной ответственности за насилие или угрозы насилием с их стороны.