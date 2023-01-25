Власть 25 января 2023, 13:05 Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказания для организаторов треш-стримов

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Депутаты Госдумы изучают возможность ужесточить наказание для тех, кто проводит треш-стримы, рассматривая их как отягчающее обстоятельство при совершении преступлений. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев выступил с предложением об ужесточении наказаний после очередного жестокого видео, где молодые люди из Тамбова убили кота ради забавы.

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«Случившееся заставило меня снова поднять тему треш-стримеров, совершающих опасные, унизительные действия, представляющие порой угрозу жизни, и выкладывающих все в интернет. Публикацию преступления в интернете необходимо приравнять к отягчающим обстоятельствам в Уголовном кодексе. Штрафы для таких лиц нужно кратно повысить и создать специальный реестр, включение в который повлечет ограничение на пользование связью и интернетом», — заявил Артем Метелев.

Он уже направил свои предложения в Совет Федерации. Напомним, в 2020 году член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков уже поднимал этот вопрос. Он стал первым, кто вывел проблему треш-стримов на законодательный уровень. Политик предложил создать для этого отдельную статью.