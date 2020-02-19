Депутаты Госдумы предложили уменьшить земельный налог для творческих людей

Депутаты предлагают брать налог за земельный участок, если он превышает 600 квадратных метров. Важно, чтобы кадастровая стоимость составляла более 100 миллионов рублей.

Сейчас подобную льготу имеют ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, жертвы атомных аварий или других техногенных катастроф, их ликвидаторы и подвергшиеся лучевой болезни, инвалиды I и II групп, герои России и СССР и кавалеры ордена Славы всех степеней, пенсионеры и предпенсионеры, достигшие 60 и 55 лет, многодетные семьи.