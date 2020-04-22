Депутаты Госдумы предложили облегчить получение ипотеки

Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, рассказал о поправках в законодательство. По его словам, из-за пандемии коронавируса доходы граждан России падают, из-за чего деньги на первоначальный взнос могут появиться не скоро.

«Поэтому очень важно дать возможность накапливать средства. Так называемые жилищно-накопительные вклады как раз позволяют накопление первоначального взноса на вкладе, после чего банк предоставляет кредит заемщику под более низкий процент, так как за период накопления кредитная организация может пользоваться деньгами вкладчика два или три года», — объяснил депутат.

Он также предлагает освободить денежные доначисления на ипотечные вклады от судебных взысканий.