Депутаты Госдумы предложили облегчить получение ипотеки
Депутаты Госдумы разработали законопроект, позволяющий брать ипотечный кредит под льготный процент даже семьям с небольшими доходами. Они смогут получить его за счет ипотечных вкладов, которые помогут россиянам накопить средства за два-три года на первоначальный взнос. Об этом написала «Парламентская газета».
Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, рассказал о поправках в законодательство. По его словам, из-за пандемии коронавируса доходы граждан России падают, из-за чего деньги на первоначальный взнос могут появиться не скоро.
«Поэтому очень важно дать возможность накапливать средства. Так называемые жилищно-накопительные вклады как раз позволяют накопление первоначального взноса на вкладе, после чего банк предоставляет кредит заемщику под более низкий процент, так как за период накопления кредитная организация может пользоваться деньгами вкладчика два или три года», — объяснил депутат.
Он также предлагает освободить денежные доначисления на ипотечные вклады от судебных взысканий.