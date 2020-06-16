Депутаты Госдумы предложили новые меры для поддержки малого и среднего бизнеса

Основная мера, которую предлагают депутаты — отказ от отраслевого подхода при назначении государственной поддержки малому и среднему бизнесу. Вместо это предлагается считать пострадавшим весь бизнес, у которого выручка уменьшилась на 50%. Помимо этого внесли идею разрешить участвовать в программе льготного кредитования под два процента.

Еще один блок относится к поддержке спроса. Фаррахов рассказал о нем.

«Во-первых, доходы граждан сильно упали. Во-вторых, отложенного спроса не хватит надолго. В-третьих, есть неопределенность со второй волной эпидемии. Все это негативные факторы, которые будут влиять на малый и средний бизнес. Поэтому сейчас ключевая задача государства — поддержать спрос», — пояснил Фаррахов.

Он объяснил, что поддержка спроса базируется на трех аспектах: потребительский и инвестиционный спросы и расширение программ льготного кредитования.