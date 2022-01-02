Депутаты Госдумы пожаловались на дешевые и бесполезные новогодние подарки

Депутаты Госдумы пожаловались, что им дарят на Новый год дешевые и бесполезные подарки и что их вообще крайне мало. Это отметило издание Ura.ru.

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков рассказал, что уже лет десять ему не дарили хороших подарков вроде дорогих коньяков.

«Вот и сейчас из одного из ведомств (не буду говорить, из какого) принесли бутылку водки. Еще одну принесли из финского посольства. Открытка и бутылка водки. Вот и все подарки», — рассказал «Газете.ru» Синельщиков.

Депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» и эрудит Анатолий Вассерман поделился, что столы от подарков у депутатов перед Новым годом не ломятся. «Многие подарки какие-то дешевые, никудышные, непонятно, зачем вообще подарены. Хотя и хорошие, достойные презенты тоже есть», — рассказал Ura.ru Вассерман.

А депутат-коммунист Валерий Рашкин отметил, что их партия получает подарки в основном от общественных организаций, с которыми работает, а их ресурсы довольно скудные. «Так что я ни в коем случае не жалуюсь, все хорошо», — добавил Рашкин.

Ранее юристы рассказали, в каких случаях надо платить налог с новогоднего подарка. Налоговая ставка 13% будет взиматься с суммы, превышающей четыре тысячи рублей. При этом от налогов освобождаются подарки от родственников или членов семей — включая дарение недвижимости, автомобилей, долей, акций, паев.