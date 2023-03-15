Власть 15 марта 2023, 17:05 Депутаты Госдумы помогут отечественным производителям попасть в крупные сетевые магазины

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В Госдуме подготовили законопроект «о российских полках», который должен будет помочь продукции российских производителей попасть в крупные торговые сети. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Российские производители столкнулись с тем, что несмотря на санкции и увеличение объема отечественной продукции на полках магазинов, не на всех хватает там места. Поэтому депутаты решили оказать им «здоровую протекцию». По при этом от импортных товаров отказываться тоже не намерены.

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«Чтобы страна процветала, отеческая, государственная поддержка наших производителей должна быть видна. Доля будет зависеть от развития конкретной отрасли. Те, которые готовы закрыть 90%, — прекрасно. Те, которые готовы закрыть всего 5%, столько и будут закрывать. Важно, что регулирующая роль в этом вопросе отведена Минпромторгу», — рассказала первый зампредседателя думского Комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая.

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Законопроект коснется лишь торговых сетей, чей оборот превышает два миллиарда рублей в год. И будет действовать только для товаров, соответствующих трем критериям. Его производитель зарегистрирован в России, не должен контролироваться иностранными лицами и иметь отечественную принадлежность товарного знака.

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