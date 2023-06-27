Власть 27 июня 2023, 15:29 Депутаты Госдумы начали заседание с аплодисментов Путину Спикер Госдумы Володин призвал депутатов поблагодарить Путина аплодисментами

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Депутаты Государственной думы в качестве благодарности за проявленную позицию поаплодировали президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил РБК.

Во вторник, 27 июня, состоялось заседание нижней палаты парламента. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов выступил с речью. Он выразил благодарность Путину и его белорусскому коллеге Александру Лукашенко за то, что они показали «единство действий, политическую волю и решительность».

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Речь Зюганова поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил депутатам присоединиться к предложению лидера КПРФ и вместе поблагодарить глав государств.

«Предлагаю присоединиться к <…> его словам <…> благодарности нашему президенту за позицию, за то, что он сделал, и за помощь, которую оказал Александр Григорьевич Лукашенко. Коллеги, поаплодируем», — обратился к парламентариям Володин.

Также спикер Госдумы на заседании поручил выяснить, кто из занимающих «значимые должности» собирался уехать из страны в напряженные выходные.