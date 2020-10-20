Депутаты ГД захотели разрешить россиянам носить маски на митингах
О проекте «Интерфаксу» рассказал один из его авторов, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он уточнил, что закон требует не пользоваться средствами маскировки личности, но в случае сложной эпидемиологической обстановки могут вводиться ограничительные меры.
В частности, обязательное ношение масок. Авторы предложения считают, что ношение средств индивидуальной защиты может стать обязательной нормой на многие годы. Поэтому они предложили внести изменения в соответствующий закон и разрешить участникам массовых мероприятий носить маски в случае, если они являются необходимыми.
Инициировала обсуждение проекта группа депутатов от ЛДПР. Среди них — вице-спикер Игорь Лебедев.
В октябре инспекторы Госадмтехнадзора во время совместных с полицией рейдов нашли в Подмосковье 2967 нарушителей масочного режима.