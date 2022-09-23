Депутаты ГД попросили отправить их в зону спецоперации | 360°

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Депутаты ГД попросили отправить их в зону спецоперации

Секретарь генсовета ЕР Турчак: просьба депутатов отправить их на СВО будет рассмотрена

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Заявления четырех депутатов Госдумы с просьбой отправить их в зону спецоперации будут рассмотрены в Министерстве обороны РФ. Об этом рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передало РИА «Новости».

«Заявления первых четырех депутатов Госдумы от „Единой России“ с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ», — сказал он.

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Заявления подали председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.

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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. В своем обращении к россиянам глава государства сказал, что граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Депутаты

Виталий Милонов

Специальная военная операция РФ на Украине

Частичная мобилизация в РФ

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