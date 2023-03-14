Власть 14 марта 2023, 00:10 Депутатов предложили обязать сообщать о выездах за границу Законопроект о выезде за рубеж имеющих доступ к гостайне депутатов внесли в Госдуму РИА «Новости»

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который уточняет процедуру выезда из России для ряда чиновников, имеющих доступ к гостайне. Документ об этом опубликовали в базе ГД.

Согласно новому законопроекту, сенаторы, депутаты Госдумы, судьи и главы муниципальных образований смогут выезжать из России «с предварительным уведомлением федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности (его территориальных органов) и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области внешней разведки». Порядок уведомления должен будет определить президент страны Владимир Путин.

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По мнению главы комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, в условиях спецоперации зафиксирован повышенный интерес иностранных спецслужб к государственным секретам РФ. Он также отметил, что недвижимость за границей или зарубежные счета могут стать причиной отказа в допуске к гостайне.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что отпуска за границу не запретили для сотрудников-мужчин администрации президента России.