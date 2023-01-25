Власть 25 января 2023, 08:45 Депутатов потребовали информировать о выезде за границу Госдума обязала депутатов уведомлять о поездках за границу Официальный сайт Государственной думы

Читать 360tv в

Государственная Дума одобрила поставление, согласно которому депутаты должны в письменном виде уведомлять профильную комиссию или председателя нижней палаты парламента о планируемом выезде за границы России. Такая мера не касается рабочих командировок, сообщило РИА «Новости».

«Депутаты Думы, кроме членов Совета Госдумы, председателей комитетов и комиссий, должны будут уведомлять в письменной форме комиссию по мандатным вопросам о планируемом выезде за пределы РФ, за исключением направления в служебную командировку по распоряжению спикера Госдумы», — написало агентство.

Реклама

Главы комитетов и комиссий, а также члены Совета Думы должны будут информировать о планируемом выезде за границу непосредственно спикера палаты. Ранее 24 января депутат Михаил Матвеев (КПРФ) заявил, что спикер Госдумы Володин выдвинул идею обязать депутатов нижней палаты парламента уведомлять о выезде за границу.

Другой депутат от КПРФ Артем Прокофьев добавил, что также озвучивалось предложение попросить главы фракций выяснить, кто из депутатов выезжал за рубеж в Новый год и праздники.