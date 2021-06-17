Депутата Заксобрания задержали по делу об обороте наркотиков в Петербурге

Депутата Законодательного собрания Максима Резника задержали в Санкт-Петербурге. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили на сайте СК по региону.

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления <…> „покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств“. Установлено, что к совершению указанного преступления причастен Максим Резник 1974 года рождения, являющийся депутатом VI созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следователи провели комплекс мероприятий, которые позволят выяснить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, они провели ряд судебных экспертиз и допросили более 10 свидетелей по делу.

По данным следствия, Резник незаконно купил марихуану массой 18,2 грамма. Он приобрел наркотическое вещество в Петербурге не позднее 9 марта этого года. В ведомстве отметили, что марихуана входит в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, которые подлежат контролю в России.

Сейчас депутата задержали, решают вопрос об избрании меры пресечения. Следователи уже провели ряд обысков в его доме. Расследование продолжается.