Депутата из Махачкалы будут судить за мошенничество на 270 млн рублей

По обвинению в мошенничестве и попытки легализации имущества, полученного в результате преступления, перед судом предстанут депутат городского собрания Махачкалы и его знакомый. Нанесенный государству ущерб оценивается в 270 миллионов рублей.

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в особо крупной растрате Подробнее

В сообщении Следственного комитета России сказано, что в 2014–2017 годах обвиняемые на основании подложных документов от имени администрации Махачкалы завладели тремя земельными участками, находившимися в федеральной и муниципальной собственности. Речь идет о земле площадью 55 тысяч квадратных метров стоимостью около 270 миллионов рублей.

«Принятыми в ходе следствия мерами земельные участки возвращены собственникам, а также наложен арест на указанное имущество. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в релизе.

Депутат и его 60-летний знакомый подозреваются в совершении преступлений по статьям о мошенничество в особо крупном размере по трем эпизодам, и в легализации (отмывании) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления.