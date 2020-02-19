Депутата Баталину назначили на пост замминистра труда

«Мы убеждены, что тот опыт, который она (Баталина — прим. ред.) получила, и работая в качестве депутата Государственной Думы, и работая в партии, будет востребован при работе в министерстве по труду и социальной политике», — приводит агентство слова Исаева.

Депутат добавил, что министерство, в которое уходит Баталина, находится в центре общественного внимания. Именно поэтому там должен работать опытный политик, который сможет объясниться, если возникнет какой-либо сложный вопрос.

Ольге Баталиной 44 года. Большой политикой она занялась в 2006 году в своем родном Саратове. В 2014 году Баталина стала председателем комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов. Она известна как активная сторонница запрета на усыновление российских детей-сирот американцами.