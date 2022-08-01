Первый зампред думского Комитета по делам СНГ Константин Затулин обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» решение Косово отложить процедуру введения запрета на сербские документы.

«Мы должны занимать принципиально позицию, которую мы всегда занимали. Мы поддерживаем Сербию, потому что сербское дело в этом случае справедливое. Все, что касается Косово и его создания — это заговор против целостности Сербии, которая является нашим историческим союзником на Балканах», — подчеркнул депутат.

По его словам, Россия должна поддержать Сербию, какой бы путь не избрало руководство страны в решении косовского вопроса.

Отмечается, что ситуация в Косово обострилась на фоне решения местных властей заменить личные документы и автомобильные номера, выданные в Сербии для живущих на севере Косово сербов. В СМИ появилась информация, что сербская армия приведена в состояние повышенной боевой готовности.