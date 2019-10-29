Депутат Затулин указал на главное условие встречи президентов РФ и Украины

«Мы оставляем в качестве главного условия — необходимость соблюдения тех договоренностей, которые уже были достигнуты и до сих пор не выполнены (имеется в виду разведение сил и средств в Донбассе по «формуле Штайнмайера». — прим. ред.)», — обозначил парламентарий.

Он заметил, что встреча двух глав государств — это не светское мероприятие и не приглашение на уикенд. К таким встречам нужно готовиться. Законодатель напомнил, что Москва не отвергала возможности прямых контактов с лидером Незалежной, что подтверждают телефонные переговоры между Путиным и Зеленским.