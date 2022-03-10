Депутат Затулин стал специальным представителем Госдумы по вопросам миграции и гражданства

Первый зампредседателя думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин получил должность специального представителя Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Постановление об этом приняли на пленарном заседании 10 марта. Глава Комитета по контролю Олег Морозов заявил, что коллеги Затулина по комитету предложили его на эту должность. Большинство фракций Госдумы это поддержали.