Депутат Затулин сравнил Зеленского с Саакашвили

Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин заявил, что Зеленский копирует поведение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

Затулин считает, что ситуация, складывающаяся в последнее время на Украине, приближается к развязке. По его словам, вопрос о том, какой она будет, решится уже в этом году, написал сайт «Дни.ру».

Во время эфира в политическом ток-шоу парламентарий отметил, что «время развязки» наступит после Дня независимости Украины, то есть после 24 августа. Политики соседнего с Россией государства, по его словам, сейчас только «разгоняют амбиции».

Сравнивая Зеленского с Саакашвили депутат Госдумы напомнил, что в 2008 году у президента Грузии тоже было впечатление, что Россия не имеет армии. Однако исход истории, по его словам, всем известен.