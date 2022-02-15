Депутат Затулин объяснил поведение Прибалтики в связи с российско-белорусскими учениями

Латвия, Литва и Эстония потребовали объяснений со стороны Белоруссии в связи с участием в учениях вместе с Россией. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Политикой Сегодня» прокомментировал данную ситуацию.

Представители стран предположили, что в ходе российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022» белорусская сторона задействовала более 13 тысяч военных. Такое количество значительно превышает порог, установленный Венским документом. Страны Прибалтики потребовали представителей Белоруссии оправдаться за такие действия. Затулин заявил, что подобные действия направлены исключительно на пропаганду.

«Беспокойство этих стран носит заказной характер и просто-напросто является элементом нагнетания напряженности. Напряженности в связи с российскими маневрами [на учениях в Белоруссии], подозрениями по поводу якобы неминуемого нападения России на Украину, которое, по словам [президента США Джозефа] Байдена, должно состояться не далее, как послезавтра, и так далее», — объяснил депутат.