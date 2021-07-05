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    05 июля 2021, 21:09

    Депутат Затулин назвал территориальные претензии Эстонии к России «сотрясениями воздуха»

    Арина Бобкова

    Депутат Госдумы VII созыва, первый заместитель главы комитета по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал требования Таллина «вернуть» часть территорий. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    Накануне кандидат в президенты Эстонии Хенна Пыллуаас заявила, что Тартуский мирный договор остается актуальным до сих пор. В связи с этим Россия обязана «вернуть» Эстонии Печорский район Псковской области и территории на правобережье Нарвы (Ленинградская область).

    Затулин назвал подобные требования сотрясением воздуха. Он отметил, что относиться к ним серьезно не стоит.

    «Понятно, почему такие заявления делает кандидат в президенты. Он хочет, чтобы националистически настроенная часть электората, та самая, которая стоит за русофобской политикой эстонских властей, она поддержала его в качестве президента. Он хочет продемонстрировать, что он свой, буржуинский, что он России спуску не даст», — заявил депутат.