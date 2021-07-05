Депутат Затулин назвал территориальные претензии Эстонии к России «сотрясениями воздуха»

Депутат Госдумы VII созыва, первый заместитель главы комитета по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал требования Таллина «вернуть» часть территорий. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Накануне кандидат в президенты Эстонии Хенна Пыллуаас заявила, что Тартуский мирный договор остается актуальным до сих пор. В связи с этим Россия обязана «вернуть» Эстонии Печорский район Псковской области и территории на правобережье Нарвы (Ленинградская область).

Затулин назвал подобные требования сотрясением воздуха. Он отметил, что относиться к ним серьезно не стоит.

«Понятно, почему такие заявления делает кандидат в президенты. Он хочет, чтобы националистически настроенная часть электората, та самая, которая стоит за русофобской политикой эстонских властей, она поддержала его в качестве президента. Он хочет продемонстрировать, что он свой, буржуинский, что он России спуску не даст», — заявил депутат.