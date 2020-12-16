Депутат заявил о противоречивости обвинений России в атаках хакеров

Накануне издание The Washington Post писало, что за недавними кибератаками на правительственные объекты в Соединенных Штатов стоят специалисты, якобы связанные с российской Службой внешней разведки. Отмечается, что по этой причине советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен прервал поездку в Европу.

Шерин заметил, что Соединенные Штаты высоко оценивают возможности российских спецслужб.

«При таких мощных и сильных хакерах у нас должны были бы уже появиться российские платформы, которые вытеснили бы американские аналоги. Но мы пока, к сожалению, работаем на ресурсах США», — подчеркнул парламентарий.

Он удивился, что нашей стране угрожают учениями системы SWIFT, обещая в плохом случае не продлевать различные лицензии на программные обеспечения. При этом Штаты уверены, что хакеры из России якобы вмешиваются в работу органов власти США и атакуют их департаменты.