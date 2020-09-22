Депутат заявил о необходимости ужесточения наказания для педофилов
Депутат Госдумы от партии ЛДПР Дмитрий Свищев заявил, что за производство наркотиков и преступления против детей должны быть самые жестокие наказания. Об этом сообщило РИА ФАН.
Он уверен, что подобные правонарушения являются самыми опасными.
«За такие преступления надо применять самые суровые меры наказания, вплоть до пожизненного», — считает Свищев.
Также он выразил мнение, что для педофилов не должны действовать поблажки за примерное поведение во время заключения.