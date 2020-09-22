Депутат заявил о необходимости ужесточения наказания для педофилов

Он уверен, что подобные правонарушения являются самыми опасными.

«За такие преступления надо применять самые суровые меры наказания, вплоть до пожизненного», — считает Свищев.

Также он выразил мнение, что для педофилов не должны действовать поблажки за примерное поведение во время заключения.