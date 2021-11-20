Депутат заявил, что никому «не по зубам прорвать оборону» Крыма

Депутат Михаил Шеремет считает, что Крым хорошо защищен. По его мнению, ни одна армия не сможет вторгнуться в полуостров.

«Ни одной армии, в том числе американской, не по зубам прорвать оборону и вторгнуться на полуостров», — считает депутат.

Также Шеремет заявил РИА «Новости», что правительство Штатов чаще использует другие государства в своих военных планах.

Он добавил, что у России есть уникальное современное оружие, которого нет у других государств. Поэтому любого противника удастся уничтожить еще на подходе.

«Вместо того чтобы сплотиться и объединиться для решения глобальных проблем сообща, США продолжают создавать точки напряжения», — сказал Шеремет.

Он выразил мнение, что правители разных стран должны собраться на международной конференции в Ялте и обговорить допустимый границы, за которые нельзя заходить, чтобы сохранить мир.