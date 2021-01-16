Депутат выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Введение обязательной вакцинации от коронавируса для представителей контактных профессий может вызвать социальную и политическую напряженность. Разумной альтернативой может стать включение этого пункта в трудовой договор людей контактных профессий.

Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его мнению, лучше сосредоточиться на разъяснении людям пользы вакцины, а не ее навязывании.

«Была региональная неделя, я вернулся из Смоленской области, где многие граждане выражали обеспокоенность тем, что их понуждают вакцинироваться, вот понуждать не надо. Надо разъяснять, объяснять и склонять к добровольному действию, объясняя, что эта мера направлена на то, чтобы не допустить распространение заболевания», — сказал Нилов.

Он добавил, что действующее законодательство позволяет включить пункт о вакцинации в трудовой договор, но при этом подчеркнул, что лучше прививать население добровольно. Нилов предложил усилить пропаганду и агитацию, но каждый гражданин должен принимать решение сам.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов ранее предложил сделать вакцинацию от коронавируса и других заболеваний обязательной для представителей контактных профессий.