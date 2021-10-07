Депутат высмеял прогноз бывшего литовского политика о развале России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о том, что Крым перейдет Украине только после того, как развалится Россия. Парламентария процитировало ИА НСН.

Бальбек заметил, что сегодня каждый бывший политик видит себя неким пророком, который предсказывает одним падение, а другим — развитие. При этом их прогнозы держатся в рамках неопределенного далекого будущего, чтобы при жизни не получить клеймо лжеца.

«Россия не империя и не коммунистический режим, а, значит, и предпосылок развала как таковых нет. Мы интегрированы в мировое сообщество, и являемся той его частью, которая поддерживает демократические преобразования», — подчеркнул законодатель.

Он добавил, что Украина и прибалтийские республики скатились в нацизм и мракобесие, прикрываясь щитом демократии.

«Экс-политик из Литвы хотел славы, ну что ж, он ее сегодня получил вместе с прозвищем „пустомеля“» — подытожил депутат.