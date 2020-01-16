Депутат высказал свое мнение о новом кандидате на должность премьер-министра РФ

Накануне президент России Владимир Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Валуев считает, что не стоит ждать резких изменений, так как если сменить все руководство, придется менять и всех замов. «Принцип домино», как сказал депутат, может парализовать всю работу. Он считает, что Мишустин умеет совмещать политическую и организационную деятельность.

Валуев добавил, что решение отправить в отставку все правительство России для многих является неожиданным, хоть оно и логично. Голосование за кандидатуру главы ФНС пройдет сегодня, 16 ноября.