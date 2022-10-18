Депутат Володин провел опрос касательно пропаганды ЛГБТ | 360°

Власть 18 октября 2022, 08:40 Депутат Володин провел опрос касательно пропаганды ЛГБТ Председатель ГД Володин: три четверти россиян проголосовали за запрет пропаганды ЛГБТ unsplash

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин провел опрос касательно пропаганды ЛГБТ. В нем приняли участие 1 миллион 680 тысяч человек, 70% подписчиков депутата проголосовали за запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом Володин рассказал в своем Telegram-канале.

По результатам опроса депутат провел парламентские слушания. Принято решение на следующей неделе, в четверг, рассмотреть законопроекты по этому вопросу. В СМИ, интернете, кино, книгах и рекламе хотят запретить пропаганду ЛГБТ, пропаганду педофилии и демонстрацию ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола. Планируются штрафы: до 800 тысяч рублей для физических лиц и до 10 миллионов рублей — для юридических.

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«Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания. От тьмы, распространяемой США и европейскими государствами», — заявил депутат.

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Ранее член Совфеда Маргарита Павлова раскритиковала зарубежные мультфильмы. Она назвала свинку Пеппу нечистью на парламентских слушаниях по законопроектам о запрете ЛГБТ-пропаганды.