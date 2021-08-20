Депутат во время заседания по культуре призвал коллегу «следить за базаром»

Депутат из Санкт-Петербурга Михаил Тихонов обсуждал со своей коллегой Светланой Фаискановой на заседании по культуре городской бюджет. Однако это все закончилось скандалом из-за того, что в какой-то момент Тихонов попросил другого коллегу «следить за базаром». Об этом сообщило издание «Подъем».

Дело в том, что Фаискановой вопросы не понравились и она попросила к ней не приставать. Глава муниципального совета Александр Шифман поддержал коллегу и в шутку попросил Тихонова не забывать, что у него есть семья. Депутат не оценил юмора и попросил «следить за базаром».

Издание уточнило, что перепалка произошла до официального начала заседания. Тихонов в комментарии заявил, что был достаточно мягок.

«Я считаю, что это было беспардонное вмешательство в диалог других депутатов. А высказывания коллеги-депутата Шифмана касались чести и достоинства моей семьи, поэтому необходимо было пресечь их продолжение», — сказал он.