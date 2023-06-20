Власть 20 июня 2023, 11:58 Депутат Власов предложил ввести отдельную уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований

Читать 360tv в

Для мошенников, которые пользуются тем, что в Сети можно сохранять анонимность, и устраивают фиктивные сборы средств, нужно ввести отдельную уголовную статью. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, он отправил письмо с инициативой министру труда и социальной защиты России Антону Котякову, сообщил RT.

По мнению парламентария, мошенники не только обманывают людей. Они еще и ставят под сомнение всю систему сбора денег нуждающимся. Из-за опасений помощь потом могут не получить те, кому она необходима.

Реклама

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность выделения в Уголовном кодексе Российской Федерации отдельной статьи за „Мошенничества, совершенные посредством организации сбора пожертвований“ с двукратным ужесточением наказания относительно статьи 159 „Мошенничество“», — написал Власов.

Авторы: