Депутат Верховной рады назвал слова Тягнибока бредом сумасшедшего

Причина такого заявления — «оккупация в прошлом веке», «три голодомора», раскулачивание и коллективизация. Политик уверен, что при распаде СССР Россия «украла накопления украинцев в Сбербанке».

ИА Nation news пообщалось на эту тему с депутатом Верховной рады Алексеем Журавко. Он назвал высказывания Тягнибока бредом сумасшедшего. Он заявил, что Россия никому ничего должна, особенно Украине. Стоит ей только отвернуться, как Украину разорвут на части.

Журавко считает, что Тягнибок живет благодаря СССР, который спас мир от фашистов.