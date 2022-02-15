Депутат Туров высказался о предстоящем рассмотрении Госдумой проектов постановлений о ЛНР и ДНР

Рейтинговое голосование по двум вариантам постановления об обращении к президенту России с призывом признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР состоится в нижней палате парламента 15 февраля. Это в стриме «Летучка» на RT прокомментировал член комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров.

«Принятие любого из этих двух постановлений — это событие историческое и для Госдумы, и в первую очередь для жителей Донбасса, потому что мы говорим в первую очередь о совсем другом подходе в этой ситуации», — сказал он.

Депутат выразил надежду, что российских парламентариев «услышат» власти Украины.

Госдума рассмотрит два варианта обращения к президенту по признанию ЛНР и ДНР. Один вариант подразумевает консультации с Министерством иностранных дел, второй в случае принятия будет направлен непосредственно Владимиру Путину.