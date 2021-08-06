Депутат Свищев предложил ввести отдельные соревнования для трансгендеров

В Госдуме РФ возмущены участием трансгендера на Олимпиаде в Токио. О том, как исправить сложившееся положение дел, рассказал депутат, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, написала «Газета.ru».

По словам собеседника, существует женский спорт и существует мужской. Появление трансгендеров в спортивных соревнованиях, заметил Свищев, выглядит иронично. Очевидно, что есть ограничения — количество тестостерона не должно превышать определенные показатели, но самое главное, чтобы все это не зашло слишком далеко.

Депутат добавил, что, если в большом спорте будет появляться множество транс-персон, то необходимо вводить отдельные соревнования или дисциплины для них.