Власть 10 февраля 2023, 10:45 Депутат Султан Хамзаев предложил запретить на заправках продажу сигарет

Читать 360tv в

Депутат Госдумы Султан Хамзаев написал обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко, в котором предложил ввести полный запрет на продажу табачной продукции на заправках. Об этом сообщил RT.

По его словам, последние годы в России ведется активная работа по борьбе с курением. В частности, табачную продукцию уже запретили к продаже в аэропортах, вокзалах, медучреждениях, учреждениях культуры. Но на автозаправочных станциях, где курение запрещено, купить сигареты можно. И основные клиенты, водители, приобретают их. А после курят за рулем, что увеличивает риск возникновения ДТП.

Реклама

«В связи с этим прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета на розничную продажу табачной продукции на территориях автомобильных заправочных станций», — написал Султан Хамзаев.

Реклама