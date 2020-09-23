Депутат спрогнозировал обострение протестов после инаугурации Лукашенко

«Проведение этой инаугурации неизбежно вызовет всплеск оппозиционной активности. Насколько он будет серьезным, мне сложно судить. Да, конечно, люди устают, в том числе и от протестов, но любви это и доверия между властью и оппозицией не добавляет», — поделился мнением депутат.

Он подчеркнул, что инаугурацию попытаются всячески дискредитировать. Он добавил, что приближается еще одна знаковая дата — 5 ноября. В этот день завершается предыдущий президентский срок Лукашенко. Как считает Затулин, этой даты ждет Запад, чтобы принять более радикальные действия в отношении властей республики.