Депутат спрогнозировал обострение протестов после инаугурации Лукашенко
Директор Института стран СНГ, первый зампред Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками Константин Затулин спрогнозировал обострение протестов после инаугурации Александра Лукашенко, сообщило радио «Говорит Москва».
«Проведение этой инаугурации неизбежно вызовет всплеск оппозиционной активности. Насколько он будет серьезным, мне сложно судить. Да, конечно, люди устают, в том числе и от протестов, но любви это и доверия между властью и оппозицией не добавляет», — поделился мнением депутат.
Он подчеркнул, что инаугурацию попытаются всячески дискредитировать. Он добавил, что приближается еще одна знаковая дата — 5 ноября. В этот день завершается предыдущий президентский срок Лукашенко. Как считает Затулин, этой даты ждет Запад, чтобы принять более радикальные действия в отношении властей республики.