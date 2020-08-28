Депутат Слуцкий прокомментировал отставку Синдзо Абэ
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ положительно влиял на развитие отношений с Россией. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Также он выразил надежду, что последователь премьера продолжит его политику и будет стремиться в сотрудничеству с Россией. По мнению Слуцкого, и Россия, и Япония в этом заинтересованы одинаково.
«Его решение вынужденное, он покидает свой пост по состоянию здоровья, и этот факт, безусловно, вызывает крайнее сожаление», — высказался политик об отставке Абэ.