Депутат Слуцкий прокомментировал отставку Синдзо Абэ

Также он выразил надежду, что последователь премьера продолжит его политику и будет стремиться в сотрудничеству с Россией. По мнению Слуцкого, и Россия, и Япония в этом заинтересованы одинаково.

«Его решение вынужденное, он покидает свой пост по состоянию здоровья, и этот факт, безусловно, вызывает крайнее сожаление», — высказался политик об отставке Абэ.