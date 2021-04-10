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    10 апреля 2021, 23:29

    Депутат Слуцкий предрек конец Украине с началом войны в Донбассе

    Кирилл Фролов

    Начало полномасштабной войны в Донбассе станет для Украины концом ее государственности. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

    Депутат Слуцкий предрек конец Украине с началом войны в Донбассе

    «Понимая, что Россия своих не бросит, Украина развязывает войну. Но развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности», — сказал он на YouTube-канале «Соловьев Live».

    Депутат добавил, что Россия не даст втянуть себя в войну. У Москвы, по его словам, есть возможности адекватного реагирования на угрозы «без того, чтобы действовать так, как нас подталкивают наши политические оппоненты».

    О том, что боевые действия в Донбассе станут «началом конца Украины», на днях заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак. Москва, по его словам, может вмешаться в конфликт для защиты российских граждан.

    В ближайшую неделю должны состоятся переговоры лидеров Франции, Германии и Украины по Донбассу, сообщили в Киеве. Россию на эту встречу не пригласили. При этом западные страны ведут консультации с Москвой «на многих уровнях», заявили накануне в Белом доме.