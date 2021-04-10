Депутат Слуцкий предрек конец Украине с началом войны в Донбассе

Начало полномасштабной войны в Донбассе станет для Украины концом ее государственности. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Понимая, что Россия своих не бросит, Украина развязывает войну. Но развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности», — сказал он на YouTube-канале «Соловьев Live».

Депутат добавил, что Россия не даст втянуть себя в войну. У Москвы, по его словам, есть возможности адекватного реагирования на угрозы «без того, чтобы действовать так, как нас подталкивают наши политические оппоненты».

О том, что боевые действия в Донбассе станут «началом конца Украины», на днях заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак. Москва, по его словам, может вмешаться в конфликт для защиты российских граждан.

В ближайшую неделю должны состоятся переговоры лидеров Франции, Германии и Украины по Донбассу, сообщили в Киеве. Россию на эту встречу не пригласили. При этом западные страны ведут консультации с Москвой «на многих уровнях», заявили накануне в Белом доме.