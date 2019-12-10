Депутат Швыткин оценил планы Вашингтона по РСМД

Парламентарий напомнил, что ранее российский президент предлагал ввести мораторий на развертывание РСМД наземного базирования. Получается, что в данном случае американские партнеры вроде бы идут навстречу.

«Но, вместе с тем, они предлагают искать альтернативные виды вооружения, которые не будут уступать РСМД наземного базирования», — указал Швыткин.

Он обратил внимание на увеличение военного бюджета США с 716 миллиардов долларов до 738 миллиардов. По его мнению, это свидетельствует о том, что Штаты будут пытаться сохранить преимущество военной силы, поэтому рано говорить о конструктивных шагах Вашингтона.

«Хотя данное действие и вселяет некий оптимизм. Но позиция США, на мой взгляд, носит характер двойных стандартов», — подытожил законодатель.