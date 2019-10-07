Депутат Швыткин оценил доклад американцев о «сдерживании» РФ в Черноморском регионе

План по «сдерживанию» России в Черном море представили в США Подробнее

Парламентарий заверил, что у России достаточно средств и сил для отражения возможной агрессии противника. В частности, в Крыму базируется группировка военно-морского флота и бригада Росгвардии, которая охраняет мост через Керченский пролив. Также там есть мощная группировка системы противоракетной обороны.

У Швыткина выразили недоумения действия Вашингтона по втягиванию Киева и Тбилиси в альянс стран блока НАТО, а также общее наращивание военных усилий. По мнению депутата, они не должны быть направлены на сдерживание России, которая в этом плане не принимает никаких действий.

«Та сила, которая обозначена (в докладе. — прим. ред.), не в состоянии „вскрыть“ оборону нашего государства», — выразил уверенность депутат.