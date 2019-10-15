Депутат Швыткин оценил антитурецкие санкции со стороны США

США ввели антитурецкие санкции Подробнее

Парламентарий обратил внимание на противоречия, которые возникли между странами, входящими в Североатлантический Альянс. По его словам, и американцы, и турки преследуют свои интересы в Сирии.

«Очевидно одно: и со стороны Турции, и со стороны США налицо вмешательство в дела суверенного государства», — заметил Швыткин.

По его мнению, Анкара постарается показать свое лицо и отреагирует на американские санкции ответным пакетом ограничительных мер. Законодатель предположил, что у этой истории будет продолжение, но чем она закончится, он затруднился сказать.

«У нас же позиция однозначная — это конструктивный политический диалог Дамаск — курды и, конечно же, невмешательство в дела суверенного государства», — подытожил депутат.