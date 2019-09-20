Депутат Шипулин отказался от половины зарплаты в пользу ветеранов

«Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Совета ветеранов своего избирательного округа», — написал депутат.

Шипулин разместил фото своего заявления, в котором он попросил ежемесячно удерживать 160 тысяч рублей из его зарплаты. Эти деньги он собирается тратить на нужды Совета ветеранов Свердловской области и передавать «Серовской ветеранской организации».

«Подходит к концу моя первая рабочая неделя в Государственной Думе. Сказать, что было непросто войти в новый для меня ритм и влиться в новый коллектив — ничего не сказать. <…> Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов», — рассказал депутат.

Антон Шипулин победил на выборах в Госдуму с результатом 41,5% голосов. Ранее депутат был членом российской сборной по биатлону. В 2014 году он стал олимпийским чемпионом в эстафете, а на Играх 2010 году взял бронзу.