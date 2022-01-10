Депутат Шхагошев заметил, что США боятся интеграции России с другими странами
Член думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев обсудил с РИА «Новости» слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что РФ «стремится» восстановить порядок вещей, который существовал при СССР, и для Вашингтона это неприемлемо.
«Интеграция с каждым годом между странами усугубляется, и США этого боятся», — цитирует Шхагошева RT.
Он назвал эту интеграцию абсолютно реалистичной, объективной и адекватной с точки зрения практичной жизни. Депутат добавил, что влияние РФ на страны СНГ будет усиливаться в хорошем смысле этого слова.
«Что касается США и их озабоченности, непосредственно Блинкена, и что это недопустимо — они с каждым днем будут терять влияние к странам бывшего Советского Союза, без всякого сомнения», — выразил уверенность парламентарий.