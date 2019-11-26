Депутат Шерин: Украине ни в коем случае нельзя иметь атомную бомбу!

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие Подробнее

«С какого рожна мы должны его возвращать?» — задался вопросом парламентарий.

Он напомнил, что ни одна из бывших республик СССР после 1991 года не получила ядерного оружия, так как РФ, являясь правопреемницей Советского Союза, взяла на себя «ядерную ношу».

Депутат заметил, что у Украины нет финансовых возможностей, чтобы взять ядерное оружие на баланс.

Кроме того, и военное руководство Незалежной не вызвало у Шерина доверия. По его словам, у кого-то из них может «коротнуть» в мозгу и под предлогом борьбы с сепаратистами они начнут бомбить собственную территорию.

«Нет, Украине ни в коем случае нельзя иметь атомную бомбу!» — выразил уверенность законодатель.