Детские книги в Запорожье шокировали депутата Госдумы | 360°

Власть 26 сентября 2022, 10:49 Поделиться Telegram

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Viber Детские книги в Запорожье шокировали депутата Госдумы Депутат Госдумы Шеремет пришел в шок от образцов детских книг в Запорожской области РИА «Новости»

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Образцы детских книг, навязывавшиеся раньше украинскими властями населению Запорожской области, шокируют. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, который прибыл в регион в качестве международного наблюдателя.

«При посещении местной библиотеки я был шокирован детскими книгами, которые ранее киевский режим навязывал местному населению», — сказал Шеремет. Его процитировало РИА «Новости».

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По словам парламентария, букварь сделали в духе прославления запрещенной в РФ «Украинской повстанческой армии» (УПА*), «где детей наставляют брать в руки оружие и убивать». Учебные пособия для школы пронизаны героизацией Степана Бандеры, отметил он. Депутат добавил, что книги и пособия уже забрали из библиотеки.

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«И после этого кто-то еще смеет говорить, что на Украине не было неонацизма», — заявил Шеремет.

Бандера являлся лидером «Организации украинских националистов»* (ОУН*) и был ключевым инициатором создания боевого крыла ОУН* — «Украинской повстанческой армии»* (УПА*). Цель последний — борьба за независимость Украины.

УПА* создали в октябре 1942 года, она работала больше всего на Западной Украине. В частности, воевала против войск Советского Союза, сотрудничая с гитлеровцами.

* запрещенные в России экстремистские организации.

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