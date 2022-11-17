Власть 17 ноября 2022, 10:59 Депутат Шеремет предложил взыскать репарации с Украины в адрес России Депутат Шеремет заявил, что Украина обязана выплатить репарации за обстрел России Unsplash

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Представители киевского режима должны понести финансовое наказание за обстрел территорий, которые Россия до 5 октября признавала украинскими. Такое заявление сделал депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он поделился мнением в интервью РИА «Новости».

«Настанет время, когда им придется заплатить репарации за разрушение наших регионов и сполна ответить перед законом», — сказал депутат.

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Также он пообещал, что со стороны России обязательно произведут подсчет нанесенного этим территориям урона.

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По его словам, речь идет о территориях Украины, которые по указу президента РФ Владимира Путина сменили государственную принадлежность, В частности, он упомянул Донбасс, а также Херсонскую и Запорожскую области.

Ранее представители стран — членов Генассамблеи ООН большинством голосов приняли резолюцию, согласно которой Украина имеет право взыскать с России репарации за нанесенный ей ущерб. Представители РФ, в том числе и официальное лицо МИД Мария Захарова, заявили, что данное постановление не имеет юридической силы.