Власть 17 января 2023, 17:46 Депутат Сергей Леонов призвал не торопиться со штрафами за продажу лекарств без рецепта

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Прежде чем увеличивать штрафы за продажу лекарств без рецепта, нужно сначала разобраться, почему такая ситуация возникает. Об этом RT рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Он считает, что нередко люди пытаются купить препарат без заветного бланка из-за бюрократии. Чтобы получить рецепт нужно пойти к врачу, потом поставить печать, потом вернуться в аптеку. И, если пациент тяжело болен, ему проще попытаться договориться в фармацевтом.

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«То есть весь вопрос в усовершенствовании процедуры выписки рецептов, нужно думать, каким образом можно облегчить бюрократическую процедуру», — заявил депутат.

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Однако, с другой стороны, он назвал недопустимым назначать себе лечение самостоятельно. Потому что это вредит биологической безопасности страны. В частности, Сергей Леонов говорил об антибиотиках, которые вызывают резистентность. Но и в этой ситуации депутат призвал вести больше просветительской работы, чтобы люди понимали о последствиях самостоятельного приема антибиотиков.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект о введении штрафов до 20 тысяч рублей для должностных лиц и фармацевтов и до 200 — для юрлиц за продажу лекарств без рецепта.